«Является автором 133 научных и учебно-методических работ»: в Казани утвердили ректора КНИТУ-КХТИ

Ректором КНИТУ-КХТИ 1 августа утвердили Юрия Казакова

Ректором Казанского национального исследовательского технологического университета был утвержден Юрий Казаков, сообщает пресс-служба минобрнауки РФ в своем телеграм-канале.

Известно, что Юрий Казаков в 1998 году окончил Казанский государственный технологический университет, а в 2007 году ему было присвоено ученое звание доцента по кафедре технологий синтетического каучука. В 2019 ему присвоили ученую степень доктора технических наук. Казаков является автором 133 научных и учебно-методических работ, а также десяти патентов на изобретение. Трудовую карьеру он начинал в Нижнекамском химико-технологическим институте.