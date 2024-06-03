Авиакомпания «Туркменистан» приостановила полеты из Ашхабада в Казань со 2 июня

Авиакомпания «Туркменистан» со 2 июня 2024 года, прекратила рейсы из Казани в Ашхабад (Туркменистан). Об этом сообщил перевозчик, причины неизвестны.

В настоящее время сохраняется только маршрут из Казани. Приобретенные билеты до региональной столицы будут действовать в Москве. До 17 июня для людей в аэропорту организуют бесплатный трансфер.

В августе 2023 года авиакомпания другого государства сообщила о временном прекращении рейсов в Москву. Причина - обстановка в воздушной зоне Московской области. Спустя некоторое время эту причину удалили из текста, пишет inkazan.