Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Школа Алины Загитовой в Казани появится на улице Портовая

Этот район города активно застраивается домами и ждет обновления около речного порта и парковки

Алина Загитова

Подписаться в Telegram

Министр спорта РТ Владимир Леонов рассказал РИА Новости, что мкр-н Казани, где появится школа фигурного катания Алины Загитовой, будет притягивать к себе молодых граждан.

Ранее чиновник говорил, что сама фигуристка в своей школе будет работать менеджером. В декабре он рассказал, что возведение арены займет примерно год.

Леонов сообщил, что сейчас уже согласованы планировки конструкции. Уже известно, что здание появится на улице Портовая. Этот район города активно застраивается домами и ждет обновления около речного порта и парковки. После завершения всех работ место может стать притяжением молодых людей.

Ранее мы писали о том, что фигуристка Алина Загитова хочет стать тренером в своей спортивной школе в Казани. Об этом фигуристка рассказала во время проведения международного форума в 2024.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

20 часов назад

Победитель Игр БРИКС Никитин выразил претензии к организации соревнований

Интересное в Казани

день назад

«Ак Барс Дом» наращивает перспективы сотрудничества

уничтожить тараканов вызвать специалиста

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске на 77-летнюю женщину напала черная ядовитая змея

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

программирование в excel в Казани

Новости Татарстана

день назад

Пациента стоматологии «Арт-стом» в Челнах заразили инфекционным заболеванием

Новости Татарстана

день назад

Бывший главред «Реального времени» Сергей Кощеев 2 июля отправился на СВО

Новости Татарстана

16 часов назад

Казанского блогера в Челнах изнасиловал таксист

Новости Казани

18 часов назад

В Казани отменили 2 автобусных маршрута и изменили схему еще 9

Новости Казани

день назад

В Казани на Камая пенсионер едва не зарезал парня около подъезда
Новости Татарстана
14 часов назад

39-летний челнинец пытался сжечь камеру на дороге из-за штрафов

39-летний челнинец пытался сжечь камеру на дороге из-за штрафов

Новости Казани

14 часов назад

В Казани спасли подростка 2006 года, который чуть не утонул у пляжа «Локомотив»

Новости Казани

день назад

Эксперты битумного рынка отметили актуальность исследований студентов КНИТУ

Новости Казани

16 часов назад

Шаурма, эчпочмак и пицца: топ популярных вкусностей в Казани

Новости Татарстана

17 часов назад

В Зеленодольске 3 июля дали старт строительству 4-й очереди логоцентра Ozon
В Казани возбуждено дело в отношении пристающего к ребенку кондуктора
Новости Казани
4 минуты назад

В Казани возбуждено дело в отношении пристающего к ребенку кондуктора

Новости Казани

17 часов назад

Лицей со школой дронов в Казани планируют построить уже к 1 сентября

Новости Татарстана

18 часов назад

Заработная плата форварда Ника Петана в «Ак Барсе» составит 65 млн рублей

Новости Татарстана

21 час назад

8 пляжей в Татарстане, на которых опасно купаться
«Эта система позволила мне стать здоровым»: как житель Казани внедрил в практику методику профессора Николаева 
Интересное в Казани
5 дней назад

«Эта система позволила мне стать здоровым»: как житель Казани внедрил в практику методику профессора Николаева 
В больнице Татарстана остаются 8 пациентов с ботулизмом
Новости Татарстана
15 часов назад

В больнице Татарстана остаются 8 пациентов с ботулизмом