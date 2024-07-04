Школа Алины Загитовой в Казани появится на улице Портовая

Министр спорта РТ Владимир Леонов рассказал РИА Новости, что мкр-н Казани, где появится школа фигурного катания Алины Загитовой, будет притягивать к себе молодых граждан.

Ранее чиновник говорил, что сама фигуристка в своей школе будет работать менеджером. В декабре он рассказал, что возведение арены займет примерно год.

Леонов сообщил, что сейчас уже согласованы планировки конструкции. Уже известно, что здание появится на улице Портовая. Этот район города активно застраивается домами и ждет обновления около речного порта и парковки. После завершения всех работ место может стать притяжением молодых людей.

Ранее мы писали о том, что фигуристка Алина Загитова хочет стать тренером в своей спортивной школе в Казани. Об этом фигуристка рассказала во время проведения международного форума в 2024.