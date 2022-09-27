Число жертв стрельбы в школе Ижевска выросло до 17 человек

Число жертв стрельбы в школе № 88 города Ижевска выросло до 17. По данным на это утро, погибли 11 детей и шестеро взрослых, информация подтверждена пресс-службой главы и правительства Удмуртии.

Среди погибших - преподаватели школы.

"Учительница изобразительного искусства, учительница математики и учительница английского языка. Вначале выходили дети, а затем шли учителя, потому что они спасали детей и выходили последними, рискуя своей жизнью", - сказал журналистам министр просвещения России Сергей Кравцов.

На месте трагедии развернут стихийный мемориал. Всю ночь к нему несли свечи, цветы и игрушки.

Во время стрельбы в школе ранения получили 23 человека, из них 10 детей в тяжелом состоянии в реанимации. На помощь медикам прилетели коллеги из Казани, Набережных Челнов и Москвы.

Сегодня утром спецборт МЧС часть детей доставит в федеральные клиники.