Татарстан отправил в Ижевск для помощи пострадавшим две врачебных бригады

Республика Татарстан отправила в Ижевск для помощи пострадавшим в стрельбе в школе № 88 две врачебных бригады, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.

"По поручению министра здравоохранения России М.А. Мурашко и Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова Министерство здравоохранения РТ направило в Ижевск для оказания необходимой помощи пострадавшим 2 бригады врачей из Казани и Набережных Челнов. Из Казани вылетел вертолёт Ми-8 с бригадой специалистов в количестве 10 человек, из Набережных Челнов — 8", — говорится в сообщении.

В Ижевск на помощь коллегам отправились нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, травматологи, психиатры и психологи. Министерство здравоохранения Татарстана приносит глубочайшие соболезнования в связи с трагедией в школе №88 в Ижевске.

Напомним, что в ходе стрельбы в ижевской школе погибли 13 человек, среди них семеро - дети, пострадали 23 человека, многие находятся в тяжелом и средне-тяжелом состоянии.