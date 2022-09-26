Президент Татарстана выразил соболезнования соседней Удмуртии в связи со стрельбой в школе

Президент Татарстана выразил глубокие соболезнования семьям родным и близких погибших после стрельбы школе № 88 Ижевска. Рустам Минниханов направил телеграмму главе Удмуртии Александру Бречалову.

"Глубоко потрясен известием о сегодняшней трагедии в ижевской школе. Особенно тяжело осознавать, что в результате безжалостного и жестокого нападения оборвалась жизнь детей – это большое горе, которое острой болью отозвалось в сердцах всех татарстанцев", - сказано в сообщении.

Президент Татарстана также выразил глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших.

"Просим передать им слова сочувствия и поддержки, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отметил Минниханов.

Стрельба в школе случилась сегодня утром. Погибли 13 человек, включая семерых детей. Ранены 23 человека. Личность стрелка установлена. Это - выпускник школы Артем Казанцев 1988 года рождения.