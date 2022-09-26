Детский омбудсмен Татарстана Волынец пожелала мобилизованным землякам «погибнуть героями»

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец снова попала в неловкую ситуацию со своими высказываниями. Выступая в поддержку частичной мобилизации в России, она пожелала землякам, которые мобилизованы или будут мобилизованы, "погибнуть героями". По словам Волынец, "лучше погибнуть героем, чем ждать, когда пристрелят тебя безоружного".

Ее процитировало издание "Подъем". Также Ирина Волынец отметила, что неуместно подсчитывать число детей для получения отсрочки в период "защиты Родины от реального врага".

"Считая количество детей у себя и соседей для получения брони, не загоняем ли мы сами себя в тупик? Как быть с теми, кто ещё не постиг счастья отцовства?", — цитирует заявление омбудсмена издание.

Объясняя происходящее, она заявила, что враги "привыкли много жрать, причём всегда за чужой счёт, их хищническая суть — убивать и отнимать".

Волынец выразила уверенность, что враги России будут разбиты. Она призвала россиян активнее участвовать в СВО.

"Никто не хочет умирать, но лучше погибнуть героем, защищаясь и защищая, чем в липком ужасе ждать, когда придут в твой дом и пристрелят тебя безоружного. Тебя и твоих детей", — заявила омбудсмен.