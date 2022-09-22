В МВД рассказали, будут ли посты ГИБДД задействованы в мобилизационных мероприятиях

Министерство внутренних дел России выступило с официальным обращением. Представители МВД опровергли информацию о том, что на постах ГИБДД могут проводиться какие-либо мобилизационные мероприятия.
Ранее в интернете появилась сканированная версия скобы приказал МВД о том, что с 22 сентября военкомы будут дежурить вместе с сотрудниками ГИБДД. Водителей-мужчин будут проверять, а потом передавать военкомам для принятия решений о том, подлежит ли водитель мобилизации.
В опубликованном министерством сообщении говорится, что данный сканированный документ является фейком, а сведения - ложные. Ведомство призвало СМИ и пользователей сети быть разборчивее и доверять информации только из официальных источников.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане у военкоматов начали собираться очереди из мобилизованных. А власти Казани тем временем прокомментировали сообщения о раздаче повесток на фронт у станций метро.