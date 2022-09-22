Представлял себе Спирс: Гоген Солнцев заявил, что интим с престарелой Терешкович нанес ему травму

Скандальный российский шоумен и блогер Гоген Солнцев рассказал, что заработал себе тяжелую психологическую травму после интима с бывшей женой Екатериной Терешкович. Пара поженилась в апреле 2018 года, тогда Гогену было 38 лет, а его жене - 63 года.

"Хочу, чтобы все знали, что пить и есть из рук этой старой ведьмы — опасно не только для репутации, но даже для жизни! Секс с бабкой Катей — худшее наказание для меня в жизни", - заявил Гоген.

По словам скандального артиста, во время близости с экс-супругой он представлял Бритни Спирс или Дженнифер Лопес. Солнцев подчеркнул, что до сих пор не может справиться с психологической травмой.

Экс-возлюбленные расторгли брак в октябре 2021 года. После скандального развода Терешкович заявляла, что не могла терпеть поведение мужчины, гуляющего на вечеринках за ее счет.