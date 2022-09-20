«Ложитесь под любого за деньги»: что Жириновский прямо в лицо высказал Пугачевой 10 лет назад

Страна продолжает обсуждать скандальное заявление Аллы Пугачевой, которая вступилась за мужа-иноагента и впервые озвучила публично свою позицию по СВО на Украине. Именно сейчас россияне вспомнили о другой политической активности Аллы Борисовны.

В 2012 году Примадонна была доверенным лицом кандидата в российские президенты Михаила Прохорова. Она вступила в его партию, пела про него и участвовала в дебатах на ТВ.

В рамках одного из диалогов с оппонентом Прохорова Владимиром Жириновским, из уст последнего прозвучали слова, которые сейчас называют гениальными. Жириновский высказал в лицо Пугачевой все, что думает и о ней, и о ее коллегах по сцене.

В эфире программы Владимира Соловьева Примадонна задала вопрос Жириновскому, мол, когда вы врете и ведете себя неприлично, это часть имиджа или отклонение?

Жириновский припечатал народную артистку по полной, пройдясь даже по ее личной жизни.

"Я пять раз не женился. Я такой какой я есть! — эмоционировал Жириновский и катком прошелся: — Вы, артисты, как последние проститутки, ложитесь под любого руководителя за деньги, вы все легли под Брежнева, под Горбачева, под Ельцина".