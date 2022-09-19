Ребята гибнут за иллюзорные цели: Пугачева впервые публично высказалась об СВО на Украине

До этого дня Народная артистка СССР Алла Пугачева о политике старалась молчать. Ее ни разу не заметили в каки-либо политических высказываниях. И вот период тишины окончился. Примадонна впервые публично сказала, что она думает о спецоперации на Украине.

В соцсетях Пугачева опубликовала пост в поддержку мужа - Максима Галкина*, которого Минюст признал иноагентом. Она назвала юмориста "честным, порядочным и искренним человеком". Она заявила, что супруг является "настоящим и неподкупным патриотом России", и именно по этой причине она обратилась к Минюсту РФ, с просьбой, чтобы и ее внесли в список иноагентов вслед за Максимом Галкиным*.

"Я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком. Настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", — написала в своем блоге певица, впервые выразив честное отношение к спецоперации РФ на Украине.

* внесен в реестр физлиц-иноагентов