Более 120 человек личного состава потеряли украинские войска в отчаянной, но глупой попытке наступать в Херсонской области. Об этом сообщили сегодня в Минобороны РФ.

ВСУ вели наступление в районе села Правдино силами двух рот при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин 28-й механизированной бригады, но вся затея с треском провалилась.

"В ходе боевых действий российскими вооруженными силами за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты", — говорится в сводке.

Кроме того, добавили в Минобороны, ВС РФ нанесли высокоточные удары по позициям 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах сел Березнеговатое и Великое Артаково в Николаевской области и 24-й механизированной бригады под Безыменным в Херсонской области. Потери противника составили более 140 человек убитыми и ранеными, пять танков и 14 единиц военной техники.

Более 50 националистов из "Кракена" погибли в Харьковской области.

На территории ДНР 58-я и 93-я мотопехотные и 53-я механизированная бригады потеряли более 230 военнослужащих, десять танков и 23 боевые бронированные машины.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки пять пунктов управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения и четыре военных склада в ДНР, Харьковской и Запорожской областях. Силы ПВО, в свою очередь, сбили восемь украинских беспилотников и перехватили 25 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".