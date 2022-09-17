Вильфанд пообещал аномальное бабье суперлето Татарстану

Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил об аномальном бабьем "суперлете" в ряде регионов России, включая Татарстан.

По его словам, оно погостит в Поволжье с 18 по 21 сентября. Чуть короче будет суперлето на Северном Кавказе - с 17 по 19 сентября, там ожидается до 38 градусов тепла.

"Где будет летняя погода, так это в Южном федеральном округе. Температура выше нормы с 17 по 19 сентября будет на 6–10 градусов: прогнозируется 27–35 градусов, в Краснодарском крае даже до 38 градусов. Аналогичная ситуация в Северо-Кавказском федеральном округе: в республиках 27–35 градусов, в Ставрополье 38 градусов. Это просто суперлето", — сообщил ТАСС Вильфанд.

Что касается Поволжья, тут "суперлето" будет протекать с превышением температурой климатической нормы на целых 7-11 градусов. Так, в Татарстане будет до 28 градусов, равно как и в регионах-соседях.

"Конечно, это тоже совершенно летняя погода. Связана она с выносом очень тёплых воздушных масс благодаря циклону, который уходит на восток", — отметил метеоролог.