Звезды переходят на гонорары в рублях: На что готовы Киркоров, Бузова и Бородина, чтобы заработать

Положение российского шоу-бизнеса было крайне шатким еще в пандемию, а санкции могут окончательно его подорвать. Так, Ольга Бузова отложила покупку нового авто и работает сутками - ремонт квартиры сам себя не закончит. Даже Филипп Киркоров был вынужден разогнать команду и оставить лишь несколько помощников.

Но если в период ковидных ограничений на помощь пришли стриминговые платформы, то теперь и они ушли из России либо частично, либо полностью. Это привело к лишению звезд от четверти до половины своих заработков на музыкальных приложениях. У владельцев YouTube-каналов дела еще хуже: для российских авторов монетизацию отключили - нет рекламы и платы за просмотры. Для многих артистов клипы на YouTube приносили от 40% до 70% всех заработков, передает KP.RU.

Самая ощутимая потеря - это блокировка социальных сетей. ТикТок-тусовка сошла на нет, из Инстаграма ушли мировые бренды, а отечественные не хотят тратить большие суммы из-за оттока посетителей.

Потерявшие в ежемесячном доходе знаменитости уже идут на крайние меры. Так, жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко советовала подписчикам финансовую пирамиду, не разобравшись в рекламодателе. А Ксения Бородина выкручивается иначе: теперь за фото с ней нужно платить, как и за отметку профиля на общих снимках, будто это лучшие друзья. К слову, эта отметка обойдется желающему в 200 тысяч рублей.

Теперь звезды надеются лишь на корпоративы. Ценник тоже пришлось отформатировать: гонорары теперь будут начислять в местной валюте.