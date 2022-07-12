Вернулась с работы пораньше: муж зверски избил жену, заставшую его сразу с двумя любовницами

Жительница Тюмени оказалась зверски избитой собственным мужем. Она пораньше пришла домой с работы и обнаружила благоверного в постели сразу с двумя красотками. Мужчина извиняться за происходящее не стал, а сразу набросился с кулаками на супругу, сообщает URA.RU .

Несмотря на побои и агрессивное поведение мужа, жена все-таки смогла выгнать из квартиры двух любовниц супруга.

Женщина обратилась в полицию, нанесенные ей травмы признали несерьезными, так что на ее супруга завели не уголовное, а административное дело. Мужчину обязали заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.