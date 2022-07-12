В Казани суд начал рассматривать дело о незаконном удержании проституток и вымогательстве

Ново-Савиновский районный суд Казани сегодня, 12 июля, начала допрашивать свидетелей и потерпевшую по делу о вымогательстве и незаконном удержании секс-работниц.

По данным "Татарстан-24", на скамье подсудимых - трое мужчин. Они признали вину лишь частично.

Следователи установили, что в 2020-2021 годах трое мужчина приглашали к себе жриц любви, иногда приезжали к ним сами. А потом, представляясь полицейскими, незаконно удерживали проституток и требовали денег за якобы избавление от уголовной ответственности. Цена свободы для интим-работниц составляла от 50 до 100 тысяч рублей.

Суд продолжает разбираться в обстоятельствах дела. Приговор пока не вынесен.