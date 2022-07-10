Автоэксперт рассказал о новой уловке автоугонщиков: парни совершенствовались

В Петербурге осудили серийного угонщика, который под видом диагностики перед покупкой "прописывал" в память автомобилей новый ключ, с помощью которого машина затем угонялась. Эта схема становится распространенной, чаще всего так воруют японские и корейские машины, и их владельцы часто неосознанно помогают угонщикам, говорят специалисты по противоугонной защите.

Угон автомобилей с помощью предварительного осмотра под видом покупки набирает обороты, и теперь автовладелец должен быть готов к тому, что вместо будущего покупателя машины на осмотр придет потенциальный угонщик. Кроме того, такие кражи совершаются более простым способом, чем вмешательство в электронику, предупредил руководитель экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков.

"Лично знаю несколько случаев, когда люди приезжали под видом покупателей и просили показать оба ключа – под предлогом, что машину нужно будет страховать по каско, и наличие двух ключей необходимо", — рассказывает Шелков изданию "Газета.Ru".

Потом крутят ключи в руках, отвлекают внимание покупателя и в итоге возвращают только один оригинальный ключ, а второй заменяют на "болванку". Потом авто без труда заводят и угоняют.