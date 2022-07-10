Татарстанцы массово жалуются на отказы в продаже полисов ОСАГО: А как же ездить?

Автомобилисты в Татарстане и ряде других регионов РФ начали массово жаловаться на то, что страховщики отказывают в продаже полиса ОСАГО. По данным Центробанка, число таких жалоб возросло вдвое.
Как сообщают "Известия" со ссылкой на автоэкспертов, компании перестали всем подряд продавать полисы из-за сильно подорожавших автозапчастей и сложностей с их поставками.
Официально страховщики это не признают, они жалуются на закончившиеся бланки, на технические ошибки в программе. Наиболее часто отказы в страховании получают водители в Забайкалье и Хабаровском крае. Недалеко от них по числу отказов ушли Татарстан и Новосибирск.
Так как же ездить? Эксперты говорят, что за каждый необоснованный отказ грозит штраф до 300 тысяч рублей. А потому нужно смело отстаивать свои права, напоминая страховым компаниям, что отказ без причины может обернуться для них наказанием.
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