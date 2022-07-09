Осенью 2022 года россиян ждет повышение цен на целый ряд товаров

Согласно информации российской газеты "АиФ", предстоящей осенью россияне столкнутся с подорожанием цен на целый ряд товаров. В перечень войдут продукты питания, автомобильные запчасти, сантехника, бытовая техника и электроника, а также строительные материалы.

Рост цен на продукты, по расчетам экспертов, составит 10-20%, больше всего подорожают кондитерские изделия - примерно на 25%. Кроме того, стоимость российского пива возрастет на 10-20 %.

Автомобильные запчасти вырастут в цене на 20-30 %, бытовая техника и электроника – примерно на 15 %. Стоит отметить, что цены на сантехнику уже выросли в первом полугодии приблизительно на 40-50 %, но до конца года следует ожидать нового увлечения цены на 10-15 %.