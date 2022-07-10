Опасность не отступает: в Татарстане продлили предупреждение об ухудшении погоды на 11 июля

В Татарстане в целом и в частности в Казани продлено предупреждение об ухудшении погодной ситуации. Так, с 18 часов 10 июля и до 21 часа 11 июля синоптики обещают грозы, ураганный ветер, порывы которого могут достигать 17-22 метров в секунду, локально возможен град.

В республиканском Гидрометцентре подчеркнули дополнительную опасность тумана утром 11 июля.

Но это еще не все погодные "сюрпризы". Также в Татарстане местами действует третий класс пожарной опасности лесов, четвертый класс (высокий) пожарной опасности в следующих районах: Нурлатский, Аксубаевский, Алькеевский, Елабужский, Мамадышский, Менделеевский, Мензелинский, Тукаевский, Актанышский МР, Набережночелнинский городской округ.