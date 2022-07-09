Начнется уже сегодня: синоптики предупредили жителей Татарстана об ухудшении погоды 9 и 10 июля

В Татарстане в целом и в Казани в частности с 18 часов 9 июля и до 21 часа 10 июля прогнозируется значительное ухудшение погодной ситуации, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

По прогнозу синоптиков республиканского Гидрометцентра, в этот период ожидаются сильные грозы, дожди, ветер может достигать скорости до 17-22 метров в секунду. Локально пройдет град.

При этом выходные остаются жаркими: 10 июля воздух прогреется до 30-32 градусов тепла.