Семья из Татарстана поехала на море: в жестком ДТП погибла 3-летняя девочка, пострадал 6-летний брат

В Нижнекамском районе Татарстана случилось жесткое ДТП. Столкнулись внедорожник Mitsubishi и отечественная "Лада" из Набережных Челнов. За рулем отечественного легкового авто была женщина, в салоне находилась ее семья – муж, шестилетний сын и трехлетняя дочь.

При лобовом столкновении "Ладу" выбросило в кювет.

На месте от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончалась трехлетняя девочка. Ее шестилетний брат и родители травмировали. Мальчик доставлен в больницу.

Установлено, что семья отправилась отдыхать на море. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники прокуратуры и ГИБДД.