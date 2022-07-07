Всех российских чиновников явно "переплюнул" глава исполкома Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин. Он приехал на работу на... газонокосилке. А своими впечатлениями от поездки потом поделился в соцсетях.

"На работу приехал на необычном транспорте! Это новые, мобильные газонокосилки, закупленные для обслуживания города", — рассказал о транспорте Муллин.

Чиновник отметил, что техника удобная, она обязательно поможет привести в порядок газоны Нижнекамска в кратчайшие сроки.

Нужно отметить, что татарстанцы с задором восприняли поступок чиновника, посоветовав раздать по газонокосилке каждому чиновнику в республике вместо служебных автомобилей. Так и пользы будет больше, и экологии станет легче, и чиновники станут стопроцентно ближе к народу.