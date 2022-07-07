47-летний мигрант вместе с другом у жилого дома изнасиловали пятилетнюю девочку

Житель Петербурга вместе с другом изнасиловал пятилетнюю девочку. В полицию обратилась 26-летняя девушка, заявившая, что неизвестный мужчина изнасиловал ее пятилетнюю дочь, гулявшую у дома во Всеволжске.

Задержали подозреваемого в тот же день. Оказалось, что это - 47-летний мигрант, который живет в бытовке этого дома. Не сообщается, задержан ли его друг.

Мужчину поместили в ИВС, следователи устанавливают обстоятельства преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".