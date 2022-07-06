Девочкам делает удушающие, мальчикам выкручивает носы: На педагога кадетской школы поступили жалобы

В Воронежской области поступили жалобы на воспитателя Горожанского казачьего кадетского корпуса. Обеспокоенные родители кадетов обеспокоены недостойным поведением женщины.

По их словам, она издевается над воспитанниками: ругается при них матом, делает девочкам удушающие приёмы, мальчикам выкручивает носы и пугает только поступивших на учебу, передают «Вести Воронеж».

Так, одна из матерей рассказал, что ее дочь и подругу девочки воспитатель хватала за шею – у них оставались синяки. После инцидента подруга девочки стала постоянно падать в обмороки: сейчас она лечится в неврологическом отделении местной больницы.

Помимо этого, по словам матери, был случай, когда женщина зажала у стены новенького кадета, а от сказанных ею слов он покрылся нервной сыпью.

Воспитатель держит в страхе всех детей в учреждении. Директор кадетского корпуса заявил родителям, что денег на другого воспитателя нет.

Сама педагог отрицает причастности к содеянному, говорят родители. Они направили обращения не только в местные инстанции, но и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и даже Владимиру Путину.

По признакам преступления местный СК возбудил уголовное дело, сообщает REGNUM.