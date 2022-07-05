Без наркоза тыкали в рану и смотрели, как корчится: военные РФ рассказали о пытках в плену ВСУ

Российские военные, которые вернулись из украинского плена в результате обмена в формате 144 на 144, рассказали следователям СК, как их пытали в плену. По данным пресс-службы СКР, все факты взяты в работу, начались проверки.

Так, один военнослужащий сообщил, что во время 15-часового боя у него закончились боеприпасы и он попал в плен. Ему завязали глаза и связали руки, доставили в Харьков, где били палками и дубинками по телу, но лицо не трогали, чтобы не было синяков. Сотрудники СБУ применяли удушающие приемы и угрожали застрелить, если он не зачитает на камеру подготовленный текст.

Другой бывший военнопленный попал в плен с ранение в области бедра. Медпомощь ВСУ оказали, но специально - без обезболивания. А потом били и пытали током.

Когда наступало время делать перевязку, от него требовали кричать пропагандистские лозунги, в противном случае отказывались вести на прием к медику.

Военнослужащему, попавшему в плен с двумя ранениями, украинские врачи ампутировали ногу, пишет РИА Новости. Посещение перевязочной всегда начиналось одинаково: медицинский работник тыкал в рану и смотрел, как он корчится от боли, а между перевязками его жестоко избивали.

Все факты будут расследованы, заявили в СКР.