Житель Казани до смерти забил своего брата, перенесшего сложную операцию

39-летний житель Казани жестоко расправился с собственным братом, который незадолго до этого перенес сложную хирургическую операцию. Он забил родственника до смерти. От полученных травм брат скончался.

Вину в расправе мужчина признал.

Все случилось на улице 4-я Тракторная. Мужчины выпивали и все было спокойно, пока не начался конфликт между собутыльникам. Словесная перепалка обернулась ссорой, в которой и началась драка.

В ближайшее время уголовное дело с обвинительным заключением направят в суд.