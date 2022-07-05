Российский волейболист из казанского Зенита попался на интимном шантаже и вымогательстве

Бывший игрок сборной по волейболу "Зенит" (Казань) Александр Хрипун стал фигурантом уголовного дела. Предварительно установлено, что Александр обманным путем нажился на шантаже 23-летней девушки.

Спортсмен угрожал, что опубликует в интернете ее интимные фотографии, если она не заплатит ему.

Девушка огласки боялась, она несколько раз переводила Хрипуну деньги, в общей сложности волейболист "заработал" на испуганной жертве около 30 миллионов рублей.

Хрипуна задержали в Подмосковье. Возбуждено дело о вымогательстве, максимальное наказание по статье 163 УК РФ составляет 15 лет лишения свободы.