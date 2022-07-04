Путин присвоит звание Героя России генералу из Казани

Президент Владимир Путин подпишет указ о присвоении званий Героев России командующему войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александру Лапину и командующему 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики Эседулле Абачеву.

Александр Лапин - уроженец Казани. В 1988 году он окончил Казанское высшее танковое училище, в 1997-м году - Военную академию бронетанковых войск им. маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского в Москве, в 2009 году — Военную академию Генерального штаба ВС России.

C 2009 года занимал должность заместителя командующего 58-й армией. В апреле 2012 года был назначен командующим 20-й гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа. В 2017 году занимал пост начальника штаба группировки войск в Сирии. В сентябре 2017 года был назначен начальником Общевойсковой академии Вооруженных Сил России.

О том, что Лапин командует соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр», Минобороны России сообщило 24 июня, отмечает РБК.