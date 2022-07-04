Мужчина и женщина избивали своих малышей и связывали их собачьим поводком

Женщину и ее сожителя в Ивановской области обвинили в истязании детей, сообщает региональный Следком. В отношении 22-летней матери и ее 34-летнего сожителя следователи возбудили уголовное дело.

По версии следствия, обвиняемые проживали в частном доме с тремя детьми женщины: малышам было 5,4 и 2 года.

Больше всего доставалось 5-летнему мальчику и 4-летней девочки. Их били, измывались над ними. А чтобы дети не убежали, их связывали по рукам и ногам собачьим поводком.

Пятилетнему как-то раз удалось сбежать из дома, это и стало причиной для поставки семьи на профилактический учет.

"Злоумышленникам предъявлено обвинение. В ходе допросов они вину признали частично, пояснив, что детей связывали в связи с тем, что они гиперактивны и чтобы они не сбежали из дома. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - отмечает СУСК.