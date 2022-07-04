Раньше по 3 тысячи, сейчас беру 6: проститутка из Казани рассказала, как ей живется в кризис

Жрица любви из Казани в интервью "Казанским ведомостям" рассказала, как живется в Татарстане проституткам и почему их мало ценят в обществе.

Девушка, которая не назвала имени, начала заниматься интимом за деньги после развода с мужем. Причиной развода стала неверность супруга, а оставшейся одной 23-летней девушке были очень нужны деньги.

Она работает индивидуально, размещая анкету на специализированном сайте. И только сама может определять, как выживать в нынешних экономических реалиях.

"Раньше я брала 3 тысяч рублей в час, теперь беру 6 тысяч. Если удваиваешь цены и половина клиентов исчезает, все равно лучше, чем раньше, потому что я трачу меньше времени на секс, а клиенты, которых я потеряла, все равно были не очень платежеспособными. Также у меня есть постоянные клиенты, которые мне нравятся, и я могу сделать им скидку", - рассказала девушка.

В среднем получается около 200 тысяч в месяц. Однако девушка жалуется, что проституция в России находится на низкой социальной ступени, а ей хочется, чтобы и к жрицам любви относились с должным уважением.