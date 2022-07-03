Круче блокбастера: ГИБДД Казани поделилась роликом о своей работе

3 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ГИБДД. Казанские инспекторы решили показать всем, какая у них непростая и опасная работа.
В своем Telegram-канале ГИБДД Казани выложила ролик под песню Эдуарда Хуснутдинова "Попрошу у Бога".
3 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ГИБДД. Казанские инспекторы решили показать всем, какая у них непростая и опасная работа.
В своем Telegram-канале ГИБДД Казани выложила ролик под песню Эдуарда Хуснутдинова "Попрошу у Бога".
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