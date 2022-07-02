Он вообще неприкасаемый: Павел Глоба назвал один знак Зодиака, которому в июле-2022 можно будет все

Советский и российский астролог Павел Глоба считает, что в наступившем июле только один знак Зодиака будет настоящим счастливчиком, "неприкасаемым", которому можно будет все, кроме противозаконного. Звезды для него расположились настолько удачно, что можно смело браться за любые дела, соглашаться на любые авантюры, и все будет очень успешно.

Дева

Девы, наступило ваше время! Павел Глоба уверен, что именно в июле представители знака смогут раскрыть свой потенциал максимально полно, показать все свои таланты и способности. Что бы ни задумал представитель этого знака, он всего сможет добиться без боя - легко и непринужденно.

С 10 июля начинайте решать свои финансовые и карьерные вопросы - оптимальное время под влиянием Меркурия добиться всего, в чем вы нуждаетесь и о чем мечтали.

С 15 июля лучше приступить к решению проблем личного свойства. Если собирались менять свой семейный статус или хотели встретить человека своей судьбы - именно сейчас то время, когда все это реализуется легко.

С 18-19 июля будут эффективны любые медицинские процедуры, которые Дева планирует. Операции пройдут успешно, выздоровление будет легким.

После 20 июля всем, кто собирался в отпуск, стоит туда отправиться. Это будет потрясающее, полное впечатлений путешествие, которое подарит Девам столько удовольствия, сколько они и не рассчитывали получить.

В целом в июле Девы будут легко решать любые конфликтные ситуации, смогут заключать выгодные сделки, получат потрясающие предложения. Одним словом, считает Глоба, им можно все. Только стоит держаться подальше от криминала и всего незаконного.