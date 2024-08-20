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В Лаишевском районе тракторист заживо закопал мужчину в траншее

Сотрудники Следственного комитета возбудили уго...

СК

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали жуткий случай, который случился в Лаишевском районе Татарстан, где водитель трактора заживо закопал рабочего.

По информации следствия, местный житель нанял тракториста, чтобы проложить траншеи. В ходе работ, он пошел в траншею, а тракторист, который начал засыпать яму, не знал о том, что внутри кто-то есть. Когда водитель понял, что татарстанца нет рядом, то забил тревогу и принялся раскапывать траншею. К несчастью, мужчина все равно умер.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после причинения смерти человеку по неосторожности.

Ранее мы писали о том, что студент из Камеруна 19 августа утонул в озере Комсомольское в Казани. Перед этим, спасатели, которые были на пляже, увидели компанию в неположенном месте и предупреждали, что находиться там нельзя.

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