В Лаишевском районе тракторист заживо закопал мужчину в траншее

Камеры видеонаблюдения зафиксировали жуткий случай, который случился в Лаишевском районе Татарстан, где водитель трактора заживо закопал рабочего.

По информации следствия, местный житель нанял тракториста, чтобы проложить траншеи. В ходе работ, он пошел в траншею, а тракторист, который начал засыпать яму, не знал о том, что внутри кто-то есть. Когда водитель понял, что татарстанца нет рядом, то забил тревогу и принялся раскапывать траншею. К несчастью, мужчина все равно умер.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после причинения смерти человеку по неосторожности.

Ранее мы писали о том, что студент из Камеруна 19 августа утонул в озере Комсомольское в Казани. Перед этим, спасатели, которые были на пляже, увидели компанию в неположенном месте и предупреждали, что находиться там нельзя.