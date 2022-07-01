Изнасиловали и затолкали труп в сумку: вынесен приговор двум мучителям 5-летней девочки в Костроме

В Костроме сегодня вынесен приговор по делу, которое взбудоражило всю Россию. Двум педофилам, которые похитили на улице 5-летнюю малышку, изнасиловали и убили ее местном общежитии, дали пожизненные сроки.

Каждый из этих двоих заплатит по 2 миллиона рублей матери убитого ребенка.

Напомним, девочку похитили у Дома культуры, где работала ее мать. Мужчины взяли ее на руки и унесли. В общежитии, где они снимали комнату, малышку изнасиловало, а потом закололи множественными ножевыми ударами, тело положили в спортивную сумку.

Выяснились данные об убийцах: 45-летний и 24-летний россияне ранее уже были судимы, один из них отбывал наказание за сексуальное насилие и порнографию.