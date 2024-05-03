Казанские магазины начали блокировать продажу просрочки
Екатерина Елисеева
В магазинах Казани появилась блокировка продажи просроченных продуктов. Система теперь не позволит пробить на кассах просроченную молочку и бутилированную воду.
Такая система вызвала самые разные реакции среди местных жителей. Некоторые говорят, что они сами привыкли смотреть сроки годности.
Роспотребнадзор следит за работой установленной системы и готов вмешаться с ситуацию, если найдутся нарушения со стороны продавцов. С 1 сентября 2024 года система появится на всех розничных точках.
Ранее мы писали о том, что в подземке у улицы Баумана снесли часть ларьков.
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