Казанские магазины начали блокировать продажу просрочки

В магазинах Казани появилась блокировка продажи просроченных продуктов. Система теперь не позволит пробить на кассах просроченную молочку и бутилированную воду.

Такая система вызвала самые разные реакции среди местных жителей. Некоторые говорят, что они сами привыкли смотреть сроки годности.

Роспотребнадзор следит за работой установленной системы и готов вмешаться с ситуацию, если найдутся нарушения со стороны продавцов. С 1 сентября 2024 года система появится на всех розничных точках.

Ранее мы писали о том, что в подземке у улицы Баумана снесли часть ларьков.