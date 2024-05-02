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В подземке у улицы Баумана снесли часть ларьков

В подземке у улицы Баумана снесли часть ларьков

Алина Алмакаева / Prokazan

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В подземном переходе, который ведет к улице Баумана и станции метро «Площадь Тукая» снесли часть ларьков.

Сейчас киоски демонтированы с одной стороны. Там идет обновление торговых площадей. Ларьки вернутся, но будут выглядеть лучше.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин замечал, что город масштабно готовится к саммиту и играм БРИКС, поэтому казанцам и гостям города временно придется потерпеть неудобства, но инфраструктура в дальнейшем останется на благо города.

Телеграм-канал «Злой Казанец» проводит опрос: нужны ли торговые павильоны в подземных переходах.

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