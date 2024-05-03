В Казани участок Горьковского шоссе закроют с 6 по 7 мая

В Казани на территории Горьковского шоссе будут введены временные ограничения движения. Причина - ремонт надземного пешеходного перехода.

Движение на участке будет недоступно с 21:00 6 мая до 5:00 7 мая около здания №46 в сторону ул. Залесной. Об этом рассказали в комитете внешнего благоустройства Казани.

По планам строительных работ, Горьковское кольцо преобразится в 3-уровневую транспортную развязку. Кроме того, в рамках проекта предусмотрено возведение 5 надземных и 3 подземных пешеходных переходов, ремонт 1 подземного перехода, а также строительство 3 разворотных петель, 1 тоннеля и 1 эстакады.

Так получится увеличить пропускную способность дороги с трассы М7 до ул. Музыкальной на 11,5 километре до 11 тысяч машин в час.

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