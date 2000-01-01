Журналист Виктория:

Когда я вошла в салон, то меня встретили очень доброжелательные специалисты, которые подробно объяснили мне, какие полезные свойства несут процедуры, которые я выбрала. Самое удивительное в этой терапии — это эффект невесомости, который происходит благодаря нужной концентрации соли в воде. При первом контакте возникает чувство легкости и свободы, которое сопровождается приятным ощущением тепла. Это позволило мне полностью расслабиться и сосредоточиться на своих ощущениях, левитируя в капсуле. Когда я вышла из капсулы, то сразу почувствовала мощный энергетический заряд и полное обновление своих сил. Мысли стали яснее, страхи и тревоги улеглись, оставив место только позитивным эмоциям!