КРАСОТА СПАСЕТ МИР
Красота — это не только поверхностное стремление, но и глубокий аспект самопроявления, заботы о себе и своем благополучии. В мире, где каждый день так важно чувствовать себя уверенно и прекрасно, выбор качественных услуг становится неотъемлемой частью жизни.
Редакция собрала подборку проверенных и надежных салонов красоты, где вы найдете не только профессиональные услуги, но и заботу о вашем благополучии.
маникюр и педикюр
Студия маникюра L’studio существует в Казани с 2016 года.
За 8 лет мастера предоставили более 85.000 услуг
L’studio предоставляет маникюр + педикюр в 4 руки.

Направления:
  • Маникюр
  • Педикюр
  • Моделирование ногтей
  • Комплексы
  • Оформление бровей

Выгоды и преимущества:
  • Скидка новым клиентам
  • Носочки после педикюра в подарок
  • Система лояльности
  • Доступные цены по городу
  • Меню напитков
@l_studio_kazan
Чистопольская 79
Проспект Победы139к1
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Спа-салоны
Kosmo.Med — это центр косметологии и татуажа, работающий на современных аппаратах нового поколения, и использующий косметику класса люкс. Благодаря которым результат заметен уже после первой процедуры.

Направления:
  • Косметология
  • Перманентный макияж
  • Лазерная эпиляция
  • Моментальный загар

Выгоды и преимущества:
  • Гарантированный результат
  • Помощь в выборе процедур
  • Забота о клиенте
  • Доступные цены по городу
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@kosmo.med
Нурсултана Назарбаева, 12в
флоатинг
Флоатинг — эффективный способ глубочайшего расслабления и восстановления. Вы погружаетесь в капсулу с раствором соли Эпсома (содержит 99% магния и 1% сероводорода и сульфатов.
Благодаря высокой плотности раствора, тело находится на поверхности воды, тем самым позвоночник принимает правильное положение тела, мышцы расслабляются, а специальные условия сенсорной депривации помогают восстановиться не только физически, но и психологически.
Большая Красная, 8
Наш журналист попробовал данную процедуру на себе и поделилась впечатлениями...Читать далее
Журналист Виктория:
Когда я вошла в салон, то меня встретили очень доброжелательные специалисты, которые подробно объяснили мне, какие полезные свойства несут процедуры, которые я выбрала. Самое удивительное в этой терапии — это эффект невесомости, который происходит благодаря нужной концентрации соли в воде. При первом контакте возникает чувство легкости и свободы, которое сопровождается приятным ощущением тепла. Это позволило мне полностью расслабиться и сосредоточиться на своих ощущениях, левитируя в капсуле. Когда я вышла из капсулы, то сразу почувствовала мощный энергетический заряд и полное обновление своих сил. Мысли стали яснее, страхи и тревоги улеглись, оставив место только позитивным эмоциям!
Записаться на комплекс процедур можно на сайте или по номеру телефона: 8(917)268−93−83
Редакция PROKAZAN.RU желает вам блистать и впечатлять!