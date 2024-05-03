116.ru: туристку из Казани с криками выгнали из бутика в Стамбуле без причин
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Туристку из Казани без всяких причин прогнали из магазина в Турции, пишет 116.ru.
Ольга вместе со своими друзьями гуляла по ТК «Зорлу-центр» в Стамбуле. Женщина захотела зайти в люксовый магазин Gucci, чтобы посмотреть сумки. По словам туристки, охранник сперва встретил ее неприветливым взглядом, а когда она хотела потрогать товары, с криками выпроводил ее из помещения.
Ранее мы писали о том, что казанские магазины начали блокировать продажу просрочки.
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