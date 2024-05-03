116.ru: туристку из Казани с криками выгнали из бутика в Стамбуле без причин

Туристку из Казани без всяких причин прогнали из магазина в Турции, пишет 116.ru.

Ольга вместе со своими друзьями гуляла по ТК «Зорлу-центр» в Стамбуле. Женщина захотела зайти в люксовый магазин Gucci, чтобы посмотреть сумки. По словам туристки, охранник сперва встретил ее неприветливым взглядом, а когда она хотела потрогать товары, с криками выпроводил ее из помещения.

Ранее мы писали о том, что казанские магазины начали блокировать продажу просрочки.