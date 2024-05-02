Новости Казани
· 16+ · Служба новостей

ТЦ «Южный» эвакуирован из-за сообщения о минировании

ТЦ «Южный» эвакуирован из-за сообщения о минировании

Телеграм-канал "В Казани Поймут"

Подписаться в Telegram

В Казани эвакуирован очередной торговый центр. На этот раз речь идет от ТЦ «Южный». Очевидцы говорят, что в здании сработала пожарная тревога.

Эвакуация началась из-за звонка о бомбе в ТЦ. Звонки о минировании, по данным источника KazanFirst, приходят в десятки организаций, в том числе школы и детские сады.

Последний раз ТЦ «Южный» эвакуировали в Казани в августе и июле 2023 года. Тогда тоже срабатывала пожарная сигнализация, но сообщения о минировании оказывалось ложным. Вероятнее всего сегодня оно будет таким же.

На месте сейчас работают спасатели и пожарные, а также сотрудники спецслужб.

В апреле Татарстан дважды атаковали украинские БПЛА. Оба раза целью были объекты в Елабужском и Нижнекамском районе.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 3 мая похолодает до −5, ожидаются снег и дождь

Гид по скидкам Казани

день назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

какие применяются пестициды для борьбы с борщевиком

Новости Казани

день назад

В Казани люди в медицинских масках напали на прохожих на Дубравной

Интересное в Казани

3 дня назад

Как подготовить дом к Пасхе: полезные советы

создать сайт в москве в Москве

Новости Казани

10 часов назад

Мэрия Казани прокомментировала избиение пассажира кондуктором

Новости Казани

день назад

Казанцы жалуются на сомнительный бар на Энергетиков, 3

Новости Татарстана

день назад

55-летняя певица Чижевская подала на развод с приемным сыном

Новости Татарстана

11 часов назад

В «Ак Барсе» сделали жирный намек, кто станет следующим главным тренером команды

Новости Казани

день назад

Оторвало колесо: 2 иномарки столкнулись у стен Кремля на Батурина
Новости Татарстана
день назад

1 мая в Татарстане ожидается ветер до 20 м/с

1 мая в Татарстане ожидается ветер до 20 м/с

Новости Казани

45 минут назад

Водитель стал жертвой ДТП с автобусом и грузовиком под Казанью

Интересное в Казани

7 часов назад

На заметку родителям: как избежать проблемы с зубами у вашего ребенка

Новости Казани

час назад

ТЦ «Южный» эвакуирован из-за сообщения о минировании

Новости Казани

2 часа назад

Бюджетникам трех госучреждений повысят оклады на 5%
Казань на 10 месте среди популярных ж/д направлений на 1 Мая
Новости Казани
день назад

Казань на 10 месте среди популярных ж/д направлений на 1 Мая

Новости Татарстана

3 часа назад

Большинство российских предпринимателей оптимистично смотрят в будущее

Новости Татарстана

5 часов назад

Глава Тукаевского района Фаил Камаев остался под стражей

Новости Татарстана

6 часов назад

Представители АО «Транснефть — Прикамье» приняли участие в студенческой ярмарке вакансий в г. Уфе
Освежите свой рацион: казанцам рассказали какие продукты помогают поднять настроение
Интересное в Казани
6 дней назад

Освежите свой рацион: казанцам рассказали какие продукты помогают поднять настроение