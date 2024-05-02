ТЦ «Южный» эвакуирован из-за сообщения о минировании

В Казани эвакуирован очередной торговый центр. На этот раз речь идет от ТЦ «Южный». Очевидцы говорят, что в здании сработала пожарная тревога.

Эвакуация началась из-за звонка о бомбе в ТЦ. Звонки о минировании, по данным источника KazanFirst, приходят в десятки организаций, в том числе школы и детские сады.

Последний раз ТЦ «Южный» эвакуировали в Казани в августе и июле 2023 года. Тогда тоже срабатывала пожарная сигнализация, но сообщения о минировании оказывалось ложным. Вероятнее всего сегодня оно будет таким же.

На месте сейчас работают спасатели и пожарные, а также сотрудники спецслужб.

В апреле Татарстан дважды атаковали украинские БПЛА. Оба раза целью были объекты в Елабужском и Нижнекамском районе.