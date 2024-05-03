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На участке трассы М7 временно приостановят движение утром 3 мая

На участке трассы М7 временно приостановят движение утром 3 мая

Мэрия Казани

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На участке автодороги М7, около поселка Осиново, будет ограничено движение из-за переустройством линий электропередачи. Об этом рассказали в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

Время и место работ - 3 мая на км 787+575 в период с 10:00 до 10:30.

В компании просят водителей соблюдать требования дорожных знаков. После окончания всех необходимых работ движение будет восстановлено.

Ранее мы писали о том, что в подземке у улицы Баумана снесли часть ларьков.

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