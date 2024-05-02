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Водитель стал жертвой ДТП с автобусом и грузовиком под Казанью

Водитель стал жертвой ДТП с автобусом и грузовиком под Казанью

Скриншот видео

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Страшное массовое ДТП произошло сегодня у села Усады под Казанью. В происшествии пострадали: легковой автомобиль, грузовик и автобус.

Автомобиль Kia буквально вылетел на чужую сторону движения и врезался в грузовик, потом ударился в грузовик и по касательной зацепил даже пассажирский автобус. В результате автомобиль развернуло перпендикулярно дороге. Одним из пострадавших стал ребенок, а женщина-водитель Kia скончалась на месте. Телеграм-канал «Злой Казанец» опубликовал видео с места событий. Оно доступно по ссылке.

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