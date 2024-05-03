В Казани Лада и Hyundai столкнулись из-за другой аварии

2 машины столкнулись из-за другого ДТП в Казани. Из-за аварии на перекрестке Ямашева-Мусина движение оказалось затруднено. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai засмотрелся на эвакуатор и не увидел машину, которая выехала сбоку. Как итог, случилось столкновение.

Как рассказал водитель «Лады», он ехал по пр. Ямашева. Пока хотел аккуратно объехать эвакуатор, перед ним неожиданно появился Hyundai. Водитель второго автомобиля не стал отрицать вину. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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