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В Казани Лада и Hyundai столкнулись из-за другой аварии

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai засмотрелся на эвакуатор и не увидел машину

pixabay.com

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2 машины столкнулись из-за другого ДТП в Казани. Из-за аварии на перекрестке Ямашева-Мусина движение оказалось затруднено. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai засмотрелся на эвакуатор и не увидел машину, которая выехала сбоку. Как итог, случилось столкновение.

Как рассказал водитель «Лады», он ехал по пр. Ямашева. Пока хотел аккуратно объехать эвакуатор, перед ним неожиданно появился Hyundai. Водитель второго автомобиля не стал отрицать вину. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы писали о том, что в Казани на Вишневского мужчина с ножом напугал прохожих.

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