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Как подготовить дом к Пасхе: полезные советы

Как подготовить дом к Пасхе: полезные советы

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Светлый праздник Пасхи в этом году мы будет отмечать 5 мая: угощать друг друга куличами, бить яйца, принимать гостей и вместе ощущать эту невероятное чувство единения, которое посещает людей на Пасху. Но к любому празднику нужно подготовиться: составить меню, продумать украшения, убраться в доме. Дел много, но если к ним подойти с легким сердцем, они станут приятными, а не изматывающими хлопотами. Традиционно помощником здесь выступит «Галамарт»: на полках ближайшего магазина вы найдете тематические пасхальные сувениры, декор и многое-многое другое.

Обязательно привлеките детей к подготовке: увлекательный процесс раскрашивания яиц способен занять малышей надолго. Например, в специальном наборе от «Галамарта» есть раскраска, краски, подcтавка под яйцо и кисточка. Словом, все необходимое; осталось лишь отпустить фантазию на волю и целиком отдаться творчеству. Набор пищевых красителей от LADECOR тоже пригодится: разноцветные яйца так празднично смотрятся в плетеной корзине!

Впрочем, не забывайте и о проверенных временем красителях: шпинат даст нежно-зеленый оттенок, луковая шелуха – глубокий бордовый, куркума – желтый, виноградный сок – насыщенный фиолетовый. Перед покраской можно обвязать яйца нитками (получатся красивые разводы), можно наклеить бисер или блестки… Целое поле для проявления фантазии!

Куличи можно испечь в бумажных формах с пасхальными рисунками, а на праздничный стол для настроения поставить фигурки кроликов и цыплят, составить композицию из декоративных веточек и свечей в форме пасхальных яиц. Кстати, всю необходимую посуду для готовки и сервировки, бытовую химию и хозтовары для предпраздничной уборки вы тоже найдете в «Галамарте» - как всегда, по доступным ценам. Вкусной и светлой вам Пасхи!

8 800 25 000 25

www.galamart.ru

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