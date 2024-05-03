Жителям Казани составили «продуктовую корзину счастья» за 325 рублей
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Сервис СберМаркет и медицинская компания СберЗдоровье сформировали рацион дня из продуктов, которые влияют на выработку гормонов счастья. Цена набора - 325 рублей. Кроме того, врач-терапевт, гастроэнтеролог медицинской компании Дарья Утюмова подробнее рассказала о влиянии эмоций на здоровье человека и дала некоторые рекомендации по питанию, чтобы улучшить настроение.
Специалист сообщила:
«Человек испытывает ощущение счастья благодаря выработке определённых гормонов. Например, серотонин — гормон, который дарит нам хорошее настроение и помогает бороться со стрессом. Триптофан — предшественник серотонина, способствует приподнятому настроению, психоэмоциональному комфорту, ощущению радости. Дофамин — гормон, который стимулирует центры удовольствия в мозге. Другие важные для счастья гормоны: эндорфин, окситоцин, адреналин, тестостерон».
Полезные продукты:
- Курица и говядина повещают уровень дофамина.
- Овсяная и гречневая каши содержат в себе триптофан, который перевоплощается в серотонин в ходе обработки в организме.
- Бананы — в них тоже есть триптофан и витамин B6. Кроме того, в этих фруктах содержится алкалоид харман, который вызывает чувство эйфории.
- Орехи богаты витаминами В.
- Тёмный шоколад - природный антиоксидант, который превращается в дофамин.
- Сельдерей тоже содержит много триптофана.
- Рыба жирных сортов способствуют предотвращению изменения гормона стресса. В такой рыбе есть витамины группы В и магний.
- Морская капуста содержит в себе витамины группы В, которые регулируют содержание адреналина в организме.
Рецепт салата:
- 200 грамм куриного филе,
- 200 грамм сельдерея,
- 1 зелёное кисло-сладкое яблоко (140 г),
- половина тёртой моркови (40 г),
- 30 грамм твёрдого сыра,
- 50 грамм греческого йогурта и соль.
4 такие порции в Казани стоят примерно 216 рублей, а с орехами, которые можно добавить в блюдо по желанию, эти порции стоят 269 рублей.
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