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Жителям Казани составили «продуктовую корзину счастья» за 325 рублей

Сервис СберМаркет и медицинская компания СберЗдоровье сформировали рацион дня из продуктов, которые влияют на выработку гормонов счастья

pixabay.com

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Сервис СберМаркет и медицинская компания СберЗдоровье сформировали рацион дня из продуктов, которые влияют на выработку гормонов счастья. Цена набора - 325 рублей. Кроме того, врач-терапевт, гастроэнтеролог медицинской компании Дарья Утюмова подробнее рассказала о влиянии эмоций на здоровье человека и дала некоторые рекомендации по питанию, чтобы улучшить настроение.

Специалист сообщила:

«Человек испытывает ощущение счастья благодаря выработке определённых гормонов. Например, серотонин — гормон, который дарит нам хорошее настроение и помогает бороться со стрессом. Триптофан — предшественник серотонина, способствует приподнятому настроению, психоэмоциональному комфорту, ощущению радости. Дофамин — гормон, который стимулирует центры удовольствия в мозге. Другие важные для счастья гормоны: эндорфин, окситоцин, адреналин, тестостерон».

Полезные продукты:

- Курица и говядина повещают уровень дофамина.

- Овсяная и гречневая каши содержат в себе триптофан, который перевоплощается в серотонин в ходе обработки в организме.

- Бананы — в них тоже есть триптофан и витамин B6. Кроме того, в этих фруктах содержится алкалоид харман, который вызывает чувство эйфории.

- Орехи богаты витаминами В.

- Тёмный шоколад - природный антиоксидант, который превращается в дофамин.

- Сельдерей тоже содержит много триптофана.

- Рыба жирных сортов способствуют предотвращению изменения гормона стресса. В такой рыбе есть витамины группы В и магний.

- Морская капуста содержит в себе витамины группы В, которые регулируют содержание адреналина в организме.

Рецепт салата:

  • 200 грамм куриного филе,
  • 200 грамм сельдерея,
  • 1 зелёное кисло-сладкое яблоко (140 г),
  • половина тёртой моркови (40 г),
  • 30 грамм твёрдого сыра,
  • 50 грамм греческого йогурта и соль.

4 такие порции в Казани стоят примерно 216 рублей, а с орехами, которые можно добавить в блюдо по желанию, эти порции стоят 269 рублей.

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