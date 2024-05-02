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Мэрия Казани прокомментировала избиение пассажира кондуктором

Мэрия Казани прокомментировала избиение пассажира кондуктором

Скриншот видео

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Комитет по транспорту Казани дал комментарий по поводу избиения пассажира кондуктором, которое произошло у «Меги». Чиновники попросили пьяных не садиться в общественный транспорт и не провоцировать сотрудников, сообщает "Бизнес Онлайн".

По версии муниципалитета, драку спровоцировал сам пассажир. Два пьяных пассажира начали распускать руки, а кондуктор не выдержал. Заявление по факту инцидента кондуктором было написано позднее.

В комитете обещали провести работу с психологами, чтобы напомнить и водителям, и кондукторам, как действовать в неординарных ситуациях. По факту драки на остановке у «Меги» возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Осталось понять, кто будет привлечен к ответственности: кондуктор или пассажир.

Видеозапись инцидента опубликовал телеграм-канал «Злой Казанец». Это не первый инцидент, который произошел в общественном транспорте Казани в апреле. Ранее стало известно, что кондуктор подралась с бабушкой и вытолкала ее из дверей автобуса.

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