В Казани на Вишневского мужчина с ножом напугал прохожих

В Казани камера домофона зафиксировала мужчина с ножом, который пугал людей. Первой потерпевшей чуть не стала пенсионерка, которая выходила из подъезда. Затем он принялся бить по машине.

Все случилось на улице Вишневского. Свидетели вызвали сотрудники полицию.

К счастью, потерпевших нет. Личность агрессора установили, и сейчас уже проводится проверка, пишет ИА «Татар-информ».

Ранее мы писали о том, что водитель стал жертвой ДТП с автобусом и грузовиком под Казанью.