В Казани на Вишневского мужчина с ножом напугал прохожих
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В Казани камера домофона зафиксировала мужчина с ножом, который пугал людей. Первой потерпевшей чуть не стала пенсионерка, которая выходила из подъезда. Затем он принялся бить по машине.
Все случилось на улице Вишневского. Свидетели вызвали сотрудники полицию.
К счастью, потерпевших нет. Личность агрессора установили, и сейчас уже проводится проверка, пишет ИА «Татар-информ».
Ранее мы писали о том, что водитель стал жертвой ДТП с автобусом и грузовиком под Казанью.
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