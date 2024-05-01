Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Регистрацию на Казанский марафон продлили до 4 мая и до 7 мая для детей

Регистрацию на Казанский марафон продлили до 4 мая и до 7 мая для детей

kazan.run

Подписаться в Telegram

Регистрация взрослых участников на десятый Казанский марафон продлили до 23:59 4 мая 2024 года, а на забеги детей — до 7 мая включительно. Об этом сообщили организаторы.

Дистанции взрослых забегов: 3 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Среди них проведут розыгрыш машины. Регистрация.

9 мая 2024 года, посетителей ждет деловая программа, а также выдача стартовых пакетов. Официальное открытие пройдет 11 мая. Тогда же состоится Парад наций, напоминающий церемонию открытия Олимпийских игр.

Ожидается, что в 2024 году марафон в Казани соберет больше 30 тысяч участников.

Ранее мы писали о том, что жильё в новостройках Татарстана за год подорожало до 162,9 тысяч.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается +20 градусов и ветер до 14 м/с

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане овощи и колбасы подорожали на 5%

дератизация плесени

Новости Казани

день назад

В Казани кондуктор избил пассажира около ТРК «Мега»

Интересное в Казани

2 дня назад

Как подготовить дом к Пасхе: полезные советы

уроки жонглирования в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

2 сбитых в Татарстане подростков были племянниками виновницы ДТП

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане уровень бедности обновил исторический минимум с 1995 года

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане появились 4 новых народных артиста

Новости Татарстана

день назад

Гарик Харламов прибыл в Казань 28 апреля
Новости Татарстана
6 часов назад

1 мая в Татарстане ожидается ветер до 20 м/с

1 мая в Татарстане ожидается ветер до 20 м/с

Новости Казани

2 часа назад

8 и 10 мая дополнительно будут ходить электрички из Казани в Арск и Кукмор

Новости Казани

3 часа назад

Оторвало колесо: 2 иномарки столкнулись у стен Кремля на Батурина

Новости Татарстана

4 часа назад

Жильё в новостройках Татарстана за год подорожало до 162,9 тысяч

Новости Казани

4 часа назад

В Казани люди в медицинских масках напали на прохожих на Дубравной
2 драчуна не поделили дорогу на проспекте Амирхана
Новости Казани
2 минуты назад

2 драчуна не поделили дорогу на проспекте Амирхана

Новости Татарстана

5 часов назад

Мужчина, спасший годовалую девочку в Юдино в феврале 2024, получил медаль

Новости Казани

5 часов назад

Казанцы жалуются на сомнительный бар на Энергетиков, 3

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане предложили построить мост от Нижнекамска до Елабуги
Трудолюбие как ключ к успеху: основатель стоматологической клиники начинает рабочий день в 4 утра
Интересное в Казани
4 дня назад

Трудолюбие как ключ к успеху: основатель стоматологической клиники начинает рабочий день в 4 утра