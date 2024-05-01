Регистрацию на Казанский марафон продлили до 4 мая и до 7 мая для детей

Регистрация взрослых участников на десятый Казанский марафон продлили до 23:59 4 мая 2024 года, а на забеги детей — до 7 мая включительно. Об этом сообщили организаторы.

Дистанции взрослых забегов: 3 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Среди них проведут розыгрыш машины. Регистрация.

9 мая 2024 года, посетителей ждет деловая программа, а также выдача стартовых пакетов. Официальное открытие пройдет 11 мая. Тогда же состоится Парад наций, напоминающий церемонию открытия Олимпийских игр.

Ожидается, что в 2024 году марафон в Казани соберет больше 30 тысяч участников.

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