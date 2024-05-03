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Марат Кабанов назначен директором МТС в Татарстане

Марат Кабанов назначен директором МТС в Татарстане
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МТС, цифровая экосистема, сообщает о назначении Марата Кабанова на должность директора филиала МТС в Республике Татарстан.

Основными направлениями работы нового директора станут внедрение инновационных продуктов и услуг компании, способствующих цифровизации экономики региона, продвижение экосистемы цифровых сервисов, облачных технологий, IoT, Big Data, мобильных и фиксированных услуг связи МТС в Татарстане.

Отдельное внимание будет уделено развитию корпоративного рынка в регионе в соответствии с бизнес-стратегией компании в республике.

«Татарстан – один из ключевых регионов для МТС, в котором мы видим большой потенциал и вкладываем значительные ресурсы. Компания реализует в республике масштабные проекты по цифровизации дорожного хозяйства, городского транспорта и производственных автопарков, тестирует инновационные решения в сельскохозяйственной отрасли, в сфере ЖКХ с использованием IoT-решений помогает наладить систему контроля ресурсов в городах Татарстана, стоит на защите природы с помощью сервисов экомониторинга. Современные цифровые решения МТС с применением искусственного интеллекта внедрены в крупнейших образовательных учреждениях республики, на поддержку перспективной для Татарстана туристической отрасли работают аналитические данные нашей платформы ГеоЭффект. Реализуемые с бизнес-сообществом и государственными органами проекты и устойчивое положение на массовом рынке – прочная основа для дальнейшей работы по удержанию лидерских позиций МТС в регионе. Уверена, с учетом опыта и уровня компетенций, Марат Кабанов успешно продолжит внедрение цифровых решений нашей экосистемы в пользу жителей и бизнеса республики», - рассказала первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

МТС в Татарстане во главе с Маратом Кабановым также продолжит реализацию планов по укреплению качества мобильной связи в городах, поселках и малых населенных пунктах Татарстана, строительству и расширению 4G-покрытия на федеральных трассах, а также модернизации и расширении сети фиксированной связи в регионе.

Биография

Биография Марат Кабанов родился 23 декабря 1974 года, окончил Казанский филиал Михайловского Военного Артиллерийского Университета, имеет степень MBA Высшей международной коммерческой школы ESIDEC. Более 15 лет занимает лидерские позиции в крупнейших федеральных компаниях в банковской отрасли и руководящие позиции в области телекоммуникаций.

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